ممرضة في ألمانيا تستبدل لقاح كورونا بمحلول ملحي

أعلنت وزارة الصحة في مقاطعة سكسونيا السفلى في ألمانيا، أن ممرضة في أحد مراكز التطعيم حقنت 6 مرضى بمحلول ملحي بدلا عن لقاح كورونا الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك".

وفقا للبيانات الأولية، "أوقعت الممرضة وهي موظفة في جمعية الصليب الأحمر الألمانية جرعة اللقاح لتنكسر، وسكبت المحلول الملحي عوضا عن اللقاح في المحاقن لإخفاء ما حدث ولم تحقن المرضى باللقاح".

وأشارت الوزارة إلى أن "زميلة للممرضة أبلغت رؤساءها بالحادث بعد 3 أيام من وقوعه".

وأشارت السلطات المحلية إلى عدم وجود أي تهديدات على صحة الأشخاص الستة الذين تم تطعيمهم، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث.

المصدر: RT