 
مباشر

ممرضة في ألمانيا تستبدل لقاح كورونا بمحلول ملحي

أخبار العالم

ممرضة في ألمانيا تستبدل لقاح كورونا بمحلول ملحي
Reuters Evgeny Kozyrev
حقنة لقاح مضادة لكورونا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q9n5

أعلنت وزارة الصحة في مقاطعة سكسونيا السفلى في ألمانيا، أن ممرضة في أحد مراكز التطعيم حقنت 6 مرضى بمحلول ملحي بدلا عن لقاح كورونا الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك".

وفقا للبيانات الأولية، "أوقعت الممرضة وهي موظفة في جمعية الصليب الأحمر الألمانية جرعة اللقاح لتنكسر، وسكبت المحلول الملحي عوضا عن اللقاح في المحاقن لإخفاء ما حدث ولم تحقن المرضى باللقاح".

وأشارت الوزارة إلى أن "زميلة للممرضة أبلغت رؤساءها بالحادث بعد 3 أيام من وقوعه".

وأشارت السلطات المحلية إلى عدم وجود أي تهديدات على صحة الأشخاص الستة الذين تم تطعيمهم، فيما فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا