بعد أول 100 يوم من حكمه.. بايدن يحظى بثالث أدنى شعبية لرئيس أمريكي منذ العام 1945

كشف استطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة مؤخرا أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أول 100 يوم من توليه الرئاسة، لا تتجاوز الـ52% فقط.

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وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة ABC News أن عمل رئيس الدولة يحظى بقبول "تام" أو "جزئي" لدى 52% من المستطلعين، بينهم 90% من الديمقراطيين و47% من المستقلين، و13% من الجمهوريين، وذلك مقابل 42% من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن عدم رضاهم عن عمل بايدن.

يذكر أنه من عام 1945 لم يشهد رئيس أمريكي واحد تراجع شعبيته إلى هذا الحد بعد مرور الأيام الـ100 الأولى من توليه رئاسة البلاد باستثناء جيرالد فورد (48%) ودونالد ترامب (42%).

المصدر: "نوفوستي"