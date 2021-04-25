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طهران: سننسحب من مباحثات فيينا إذا اتجهت نحو إهدار الوقت

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طهران: سننسحب من مباحثات فيينا إذا اتجهت نحو إهدار الوقت
Reuters LISI NIESNER
العلم الإيراني
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أكد عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين ومساعد وزير الخارجية، اليوم الأحد، أن طهران "لن تسمح بإطالة أمد المباحثات النووية في العاصمة النمساوية فيينا".

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وبعد إفادة قدمها إلى لجنة الأمن القومي في البرلمان حول مفاوضات فيينا، أكد عباس عراقجي، أن "إيران ستنسحب من هذه المفاوضات اذا اتجهت نحو إهدار الوقت، ولم تلمس جدية الطرف الآخر".

وقال عراقجي: "أمامنا بعض التحديات ولا يمكنني التنبؤ من الآن ما إذا كنا سنجتازها"، لافتا إلى أن "موقف طهران واضح وصريح للغاية، وهو ضرورة رفع العقوبات أولا، والتأكد من ذلك قبل العودة الى التزاماتنا المنصوصة في إطار الاتفاق النووي".

وأضاف: "إيران رفضت رسميا مقترح رفع العقوبات عنها بشكل تدريجي وخطوة بخطوة، ولم يعد هذا الموضوع مطروحا على طاولة النقاش في فيينا"، مؤكدا أنه "تم التوصل لبعض التفاهمات بشأن رفع العقوبات الخاصة بالنفط والبنوك والتعاملات المالية والبتروكيماويات".

كما أشار كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين إلى أنه "لا تزال هناك قضايا معقدة يعملون عليها، تتعلق برفع عقوبات عن أشخاص وهي أكثر من 1500 عقوبة".

المصدر: عمر هواش - طهران

                RT 

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