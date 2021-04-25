 تولستوي: تصريحات رئيس التشيك فضحت مبدأ "highly likely"

قال بيوتر تولستوي نائب رئيس مجلس الدوما، إن تصريحات رئيس التشيك ميلوش زيمان هي أول حالة لفضح مبدأ highly likely (من المرجح جدا) الذي يستخدم لاتهام روسيا بجميع الخطايا القاتلة.

وأضاف تولستوي: "تصريحات زيمان هي الحالة الأولى لتفريغ كل محتويات مبدأ (المرجح جدا)، الذي يستخدمونه لتوجيه التهم ضد روسيا بارتكاب كل الآثام والخطايا المميتة في السنوات الأخيرة. ولا أشك في أنه عاجلا أم آجلا سيتم فضح جميع الاتهامات الكاذبة الأخرى ضد بلدنا".

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وتابع تولستوي، الذي يرأس الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: "على الرغم من عدم وجود أي دلائل إثبات، قاموا بطرد الدبلوماسيين".

المصدر: نوفوستي