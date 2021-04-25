تونس تفتح تحقيقا بشبهة تورط أحد مواطنيها في قتل شرطية فرنسية

تعهدت النيابة العمومية في تونس بفتح تحقيق في قضية شبهة تورط شاب تونسي في قتل شرطية فرنسية طعنا بسكين في إحدى ضواحي باريس.

ونقلت إذاعة "موزاييك" عن مصدر قضائي، اليوم الأحد، أن القضاء المتخصص في مكافحة الإرهاب تعهد بالبحث في قضية شبهة تورط شاب تونسي في قتل شرطية فرنسية طعنا بسكين بإحدى ضواحي باريس.

ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان السلطات الفرنسية عن مقتل شاب تونسي برصاص الشرطة مباشرة بعد قتله الشرطية الفرنسية في ضواحي باريس الجمعة الماضي.

هذا وقد أعربت الحكومة التونسية عن إدانتها للهجوم الذي تسبب في مقتل شرطية فرنسية، وأكدت أن هذه "الأعمال المعزولة والشاذة لا يمكن تبريرها ولا تمت بصلة للدين الإسلامي وتعاليمه، علاوة على تزامنها مع شهر رمضان المعظم".

المصدر: موزاييك + وات