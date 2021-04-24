البعثات الدبلوماسية الأمريكية في تركيا تغلق أبوابها يومي 26 و27 أبريل

أعلنت السفارة والقنصليات الأمريكية في تركيا أنها ستغلق أبوابها يومي 26 و27 أبريل الجاري احترازيا، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعرض الأرمن للإبادة في الدولة العثمانية.

وجاء في بيان صدر عن البعثات الأمريكية في تركيا: "كإجراء احترازي، سيتم إغلاق سفارة الولايات المتحدة في أنقرة والقنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، والقنصلية الأمريكية في أضنة والوكالة القنصلية الأمريكية في إزمير لتقديم الخدمات اليومية ودعم التأشيرات للمواطنين الأمريكيين يومي الاثنين والثلاثاء".

وأشار البيان إلى أنه "بعد إعلان الرئيس بايدن، من المتوقع أن تحدث مظاهرات أو احتجاجات".

وأوصت السفارة مواطني الولايات المتحدة الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة بالاتصال بالوكالات الدبلوماسية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.

وأصدر البيت الأبيض بيانا رسميا عن الرئيس الأمريكي اعترف فيه بـ"الإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915".

المصدر: RT