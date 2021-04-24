أذربيجان تساند تركيا وتعتبر اعتراف بايدن بإبادة الأرمن "خطأ تاريخيا"

بحث الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن فيه اعتراف واشنطن بإبادة الإمبراطورية العثمانية للأرمن.

وجاء في بيان نشره مكتب علييف أن الرئيسين دانا خلال اتصال هاتفي بينهما "إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص إبادة الأرمن المزعومة".

وتابع البيان أن علييف وصف قرار الرئيس الأمريكي بأنه "خطأ بحجم تاريخي"، وأن أذربيجان تعتبره "غير مقبول".

وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أن إعلان بايدن "ألحق أضرارا جسيمة ببوادر التعاون الناشئة في المنطقة".

وختم البيان بالقول إن الرئيس التركي شكر نظيره الأذربيجاني على تأييده لأنقرة وموقفه، مشيرا إلى أن تركيا كانت تدعم أذربيجان دائما.

كما عبر الرئيسان عن رضاهما لسير تطور "علاقات الأخوة والصداقة بين أذربيجان وتركيا في المجالات كافة".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس الأمريكي إعلانا رسميا عن اعتراف الولايات المتحدة بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في عهد الدولة العثمانية.

المصدر: "نوفوستي"