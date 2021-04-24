لوكاشينكو يكشف فحوى محادثاته مع بوتين ويرد على مزاعم المعارضة

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إنه يهتم ويعنيه استقلال الجمهورية، وأكد أنه لم يتم بحث خيار "ابتلاع" روسيا لبلاده.

وذكر المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية، أن الرئيس لوكاشينكو رد بهذا الشكل على انتقادات ومزاعم المعارضة البيلاروسية بخصوص محادثاته مع الرئيس فلاديمير بوتين بموسكو، والتي تدعي أن " بوتين حشر لوكاشينكو في الزاوية، ولم يعد لديه أي مفر".

وأضاف لوكاشينكو: "لم يكن هناك أي حديث عن هذا (الابتلاع). رغم ذلك يرغبون (معارضو الحكومة) بدفعنا إلى هذا الطريق. لذلك، نحن بحاجة إلى العمل وعدم ارتكاب الأخطاء. لو أني فعلا ذهبت كما قالوا، لبيع أو تأجير بيلاروس، لكان ذلك هدية، ولكنه لن يحدث".

وتابع لوكاشينكو: "لقد قلت مرات عديدة: أنا أول رئيس لبيلاروس المستقلة، وكنا محظوظين معكم في بناء أول دولة مستقلة. أنا مهتم أكثر من الجميع بأن نكون مستقلين".

المصدر: نوفوستي