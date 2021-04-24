شويغو يبحث الوضع في قره باغ مع نظيره الأرمني

قالت وزارة دفاع أرمينيا، إن وزير الدفاع فاغارشاك هاروتيونيان، ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، مهمة حفظ السلام التي تقوم بها القوة الروسية المنتشرة في قره باغ.

وأضافت الوزارة الأرمنية، في بيانها اليوم: "ناقش وزيرا دفاع روسيا وأرمينيا، مهمة حفظ السلام التي تنفذها الوحدة الروسية المتمركزة في أرتساخ (الاسم الأرمني لمنطقة قره باغ)، والاتجاهات الرئيسية للإصلاحات واسعة النطاق التي بدأت في القوات المسلحة الأرمنية، وكذلك التصرفات المشتركة للقوة العسكرية الأرمنية- الروسية المشتركة، والبرامج المقبلة".

في أواخر سبتمبر 2020 شهد إقليم قره باغ استئناف الأعمال القتالية التي جاءت امتدادا للصراع المزمن بين أرمينيا وأذربيجان، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

وبعد فشل محاولات عدة لإقامة هدنة، اتفقت أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسية، ليلة 9 إلى 10 نوفمبر، على الوقف التام لإطلاق النار وتبادل الأسرى وجثث القتلى، كما سلمت يريفان لباكو ثلاث مناطق كان الجانب الأرمني يسيطر عليها، إضافة إلى انتشار قوات روسية لحفظ السلام.

المصدر: تاس