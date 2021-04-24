وفاة 25 مصابا بكورونا في مستشفى هندي بسبب نقص الأكسجين

أعلن أحد المستشفيات في العاصمة الهندية نيودلهي أن 25 مصابا بفيروس كورونا المستجد لقوا مصرعهم مساء أمس الجمعة، نتيجة لاضطرابات في إمدادات الأكسجين.

وقال المدير الطبي لمستشفى "جايبور غولدن"، دي. كي. بالوجا، في حديث لقناة NDTV، إن الحكومة وعدت بتزويد المستشفى بـ3.5 طنا من الأكسجين، وكان من المقرر أن تصل هذه الشحنة في الساعة الخامسة من مساء أمس، لكنها لم تصل إلا في منتصف الليل تقريبا، وتسبب هذا التأخر في وفاة 25 مريضا.

وأشار المسؤول إلى أن 215 مصابا بـ"كوفيد-19" في حالة حرجة داخل المستشفى لا يزالون يحتاجون إلى الأكسجين.

وطلب المستشفى المساعدة من المحكمة العليا في العاصمة لضمان استمرارية إمدادات الأكسجين إليه، قائلا: "نواجه في غضون الدقائق القادمة مأساة إنسانية كبيرة، وقد خسرنا 25 حياة، وإننا نختنق بدون الأكسجين".

ولفتت NDTV إلى أن هذا هو ثاني مستشفى في العاصمة وجه نداء استغاثة بسبب نقص في الأكسجين صباح اليوم السبت، حيث كان مستشفى "مولتشاند" الذي يستضيف أكثر من 135 مصابا بكورونا على أجهزة التنفس الاصطناعي قد طلب مساعدة من كبار المسؤولين في البلاد منهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

Urgent sos help. We have less than 2 hours of oxygen supply @Moolchand_Hosp. We are desperate have tried all the nodal officer numbers but unable to connect. Have over 135 COVID pts with many on life support #. @ArvindKejriwal@CMODelhi@LtGovDelhi@satinderjain26@PMOIndia 🙏 — Moolchand Healthcare (@Moolchand_Hosp) April 24, 2021

ويأتي ذلك على خلفية تسجيل الهند زيادة غير مسبوقة جديدة على مستوى العالم في حصيلة الإصابات بكورونا، برصد السلطات الصحية خلال الساعات الـ24 الماضية 346786 إصابة جديدة بالعدوى.

المصدر: NDTV