وزير أرجنتيني يلقى حتفه بحادث مروري

لقي وزير النقل الأرجنتيني ماريو ميوني مصرعه في حادث مروري في مقاطعة بوينس آيرس مساء أمس الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ميوني (56 عاما) كان يقود سيارته بالقرب من مينة سان أندريس دي جايلز في مقاطعة بوينس آيرس عندما وقع الحادث، وهو في طريق العودة من مدينة روزاريو، حيث شارك في وقت سابق من يوم الجمعة في فعاليات مختلفة مع رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز.

كان الوزير يسافر بمفرده في سيارة رسمية من مكتبه "فورد مونديو" وكان في طريقه إلى مدينة خونين لرؤية أسرته.

ووفقا للتقارير الأولية، فإن ميوني فقد السيطرة على السيارة في حوالي الساعة 9:30 مساء ويعتقد أنه اصطدم بسور فانقلبت السيارة. ولا يزال سبب الحادث غير معروف.

وتولى ميوني منصب وزير النقل في حكومة الرئيس فرنانديز في ديسمبر عام 2019.

Murió el ministro de Transporte Mario Meoni en un accidente automovilístico a la altura de la ciudad bonaerense de San Andrés de Giles pic.twitter.com/V509kb0N5Q — Agencia Télam (@AgenciaTelam) April 24, 2021

المصدر: وسائل إعلام أرجنتينية