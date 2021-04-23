سالفيني معلقا على غرق المهاجرين: "دم آخر لطخ ضمائر مدّعي فعل الخير"

علق زعيم "حزب الرابطة الإيطالي" ماتيو سالفيني على حادث غرق جديد للمهاجرين، معتبرا أن الحادث لطخ ضمائر مدّعي فعل الخير بمزيد من الدماء.

إقرأ المزيد

وقال سالفيني: "مزيد من الضحايا، مزيد من الدماء على ضمير مدعي فعل الخير، الذين يوجهون الدعوة في الواقع للمهربين والمتاجرين بالبشر ويسهلون عملهم في وضع قوارب وزوارق بالية في عرض البحر، حتى في ظل الأحوال الجوية السيئة".

واختتم بالقول: "صلاة وكثير من الغضب من أجل الضحايا".

وكانت منظمة "SOS Mediterranee" غير الحكومية قد أعلنت يوم الخميس أنه تم العثور على ما لا يقل عن 10 جثث في عرض البحر بعد غرق قارب يقل 130 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، فقد لا يكون هناك أي ناج من حادث غرق القارب.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية