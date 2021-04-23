فرنسا.. 5962 مريضا بكورونا في العناية المركزة

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 5962 مصابا بكورونا في وحدات العناية المركزة، بواقع أقل بـ19 مريضا عن اليوم السابق، فيما تستعد البلاد للخروج من العزل العام الذي فرضته للمرة الثالثة.

وأشارت المعطيات الحكومية الجمعة، إلى انخفاض العدد الإجمالي للمصابين بـ"كوفيد-19" في المستشفيات لليوم الرابع على التوالي بواقع 196 ليصل الإجمالي إلى 30438.

وسجلت فرنسا 32340 إصابة جديدة بزيادة قدرها 4.15% مقارنة بيوم الجمعة الماضي، وهي أدنى زيادة أسبوعية منذ منتصف مارس الماضي.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس، إنه "يبدو أن البلاد تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من تفشي الفيروس".

وأضاف: "البلاد سترفع القيود المفروضة على التنقلات الداخلية اعتبارا من الثالث من مايو المقبل، لكن سيظل حظر التجول من السابعة مساء ساري المفعول لحين السيطرة على الوباء".

المصدر: "رويترز"