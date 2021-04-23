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يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن

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يريفان.. مسيرة حاشدة إحياء لذكرى ضحايا مذبحة الأرمن
Reuters
10 آلاف في مسيرة في يريفان تخليدا لذكرى مذبحة الأرمن
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نظم حوالي 10 آلاف شخص مسيرة بالمشاعل في العاصمة الأرمينية يريفان يوم الجمعة، إحياء لذكرى 1.5 مليون أرمني قتلوا إبان الحكم العثماني منذ أكثر من قرن.

وبدأت المسيرة المسائية من إحدى الساحات المركزية نحو مجمع تذكاري مترامي الأطراف حيث قام النشطاء بإحراق العلم التركي.

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ويقدر المؤرخون أنه في الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية، قتل ما يصل إلى 1.5 مليون أرمني على أيدي العثمانيين في ما يعتبر على نطاق واسع "أول إبادة جماعية في القرن العشرين".

وبينما تعترف تركيا بمقتل الكثيرين في تلك الحقبة، إلا أنها ترفض مصطلح الإبادة الجماعية، قائلة إن عدد القتلى مبالغ فيه وأن الوفيات نتجت عن الاضطرابات المدنية أثناء انهيار الإمبراطورية العثمانية.

المصدر: أ ب

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