بلومبرغ: بايدن أبلغ أردوغان بنيته الاعتراف بإبادة الأرمن

أفادت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه يعتزم الإعلان عن اعترافه بإبادة الأرمن في الامبراطورية العثمانية.

وقال مسؤولون لـ "بلومبرغ" إن بايدن سيستخدم مصطلح "الإبادة الجماعية" في بيان له سيصدر في يوم ذكرى إبادة الأرمن السبت المقبل، ليكون أول رئيس أمريكي يصف أحداث عام 1915 التي قتل فيها أعداد كبيرة من الأرمن "إبادة جماعية".

ولم يتضمن بيان البيت الأبيض الصادر في أعقاب الاتصال الهاتفي بين بايدن وأردوغان أي ذكر لهذا الموضوع.

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وكان بايدن قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بإبادة الأرمن في الامبراطورية العثمانية، مؤكدا أن قضايا حقوق الإنسان ستكون أولوية سياسات إدارته.

وتعليقا على التقارير حول نية بايدن الاعتراف بإبادة الأرمن، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في حديث للتلفزيون التركي، إن إعلان بايدن "لن تكون له قوة قانونية"، محذرا من أنه سيعقد العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان قد استخدم مصطلح "الإبادة الجماعية" في الحديث عن تلك الأحداث في عام 1981، لكنه تراجع عن تصريحاته لاحقا بعد رد فعل غاضب من تركيا.

كما وعد الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي كان بايدن نائبا له، في 2008 بوصف اضطهادات الأرمن بـ "الإبادة الجماعية"، لكنه لم ينفذ وعده خلال السنوات الثماني من رئاسته.

المصدر: بلومبرغ