تركيا تسجل 49438 إصابة و343 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية الجمعة تسجيل 49438 إصابة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، انخفاضا من رقم قياسي بلغ أكثر من 63 ألف حالة الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات الوزارة أيضا تسجيل 343 وفاة، بانخفاض عن رقم قياسي بلغ 362 حالة الأربعاء الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الوباء إلى 37672.

وتحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الحالات اليومية بناء على متوسط ​​سبعة أيام، وفقا لإحصاء "رويترز".

وشددت أنقرة القيود مع ارتفاع الإصابات والوفيات إلى مستويات قياسية بعد تخفيف الإجراءات في مارس الماضي، إذ فرض حظر للتجول بين الساعة 7 مساء وحتى الـ5 صباحا في أيام الأسبوع، بالإضافة إلى إغلاق كامل في عطلة نهاية الأسبوع وتدابير أخرى.

وفرض السلطات التركية كذلك إغلاقا عاما لمدة 3 أيام بدأ من الخميس.

المصدر: "رويترز"