قبل لقاء بايدن.. الاتحاد الأوروبي يبحث العلاقات مع روسيا أواخر مايو

أعلن الاتحاد الأوروبي أن زعماء الدول الأعضاء سيجتمعون في العاصمة البلجيكية بروكسل أواخر مايو القادم لبحث جملة من القضايا الملحة، بينها العلاقات مع روسيا.

وكتب باريند ليتس المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في "تويتر"، أن ميشيل سيعقد في 25 مايو قمة حضورية للمجلس في بروكسل، مؤكدا أن الاجتماع سيركز على جائحة كورونا وتغيرات المناخ والعلاقات مع روسيا.

On Tuesday 25 May @eucopresident will call a physical #EUCO summit in Brussels on #COVID19 Climate and Russia.



Details on logistics following soon. — Barend Leyts (@BarendLeyts) April 23, 2021

في غضون ذلك، أعلن ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن بروكسل ستستضيف في يونيو القادم اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القادمة إلى بلجيكا.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية: "هناك الكثير من العمل يجب علينا أداؤه، ابتداء من تغيرات المناخ ووصولا إلى الرعاية الصحية، والتجارة والتعددية ووصولا إلى التغيرات الجيوسياسية".

Together with @eucopresident Michel, I will be happy to greet US @POTUS Biden in Brussels for the EU-US summit on his next trip to Europe in June 2021.



We have much to do together, from climate change to health, from trade and multilateralism to geopolitical challenges. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 23, 2021

ويأتي ذلك على خلفية تدهور ملموس في العلاقات بين روسيا والغرب، إذ قررت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة ترحيل دبلوماسيين، وردت موسكو بالمثل على هذه الإجراءات.

المصدر: RT