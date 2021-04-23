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مشرعون أوروبيون يطالبون بتعليق مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي

أخبار العالم

مشرعون أوروبيون يطالبون بتعليق مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي
Reuters
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طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي بتعليق رسمي لمفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي إذا مضت أنقرة في "الطريق الاستبدادي".

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وفي اقتراع بلجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي وافق 49 عضوا مقابل رفض أربعة وامتناع 14 عن التصويت على تقرير ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وسيحال المشروع إلى جلسة عامة ستعقد الشهر المقبل وإذا جرت الموافقة على التقرير ستمثل الموافقة الموقف الرسمي للبرلمان الأوروبي من طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد.

وتوقفت المفاوضات بعد سنوات من انطلاقها في عام 2005 حول طلب تركيا الانضمام إلى أكبر تكتل تجاري في العالم لكنها لم تعلق رسميا إلى الآن.

المصدر: رويترز

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