تشاووش أوغلو: يجب إبقاء البحر الأسود بعيدا عن التوترات

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، على ضرورة إبقاء حوض البحر الأسود بعيدا عن التوترات، متأملا أن ينتصر الحوار والدبلوماسية في نهاية المطاف.

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيريه البولندي زبيغنيف راو، والروماني بوغدان أوريسكو، في بوخاريست: "البحر الأسود بيتنا المشترك، وعلينا الحفاظ عليه بعيدا عن التوترات.. التطورات في محيط أوكرانيا تقلقنا جميعا"، مشيرا إلى تلقي أنباء سارة في الآونة الأخيرة تبعث الأمل، ومتمنيا أن "تنتصر سبل الحوار والدبلوماسية في نهاية المطاف".

وأضاف: "تناول الاجتماع الثلاثي، المسائل المتعلقة باستراتيجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعام 2030، إلى جانب تنسيق السياسات الخارجية لدول الحلف".

من جهته، قال وزير الخارجية البولندي زبيغنيف راو: "تم التأكيد خلال الاجتماع على أن حلف الناتو مهم للغاية للدفاع المشترك والأمن الدولي، وأن التعاون الثلاثي له بعد عسكري إلى جانب بعده السياسي".

ولفت راو، إلى "تأكيد التزامهم القوي بالأمن والاستقرار الإقليمي من البلطيق إلى البحر الأسود والأبيض المتوسط".

بدوره، قال وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو، إن "الاجتماع الثلاثي كان مثمرا للغاية"، موضحا أنهم ناقشوا بالتفصيل مسألة "دعم أوكرانيا بشكل ملموس".

المصدر: "الأناضول"