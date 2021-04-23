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زاخاروفا تحث أوكرانيا على التفكير في التطعيم وليس بالسلاح النووي

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زاخاروفا تحث أوكرانيا على التفكير في التطعيم وليس بالسلاح النووي
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن على أوكرانيا الآن التفكير في تطعيم سكانها بلقاحات ضد كوفيد-19، وليس في تطوير الأسلحة النووية.

وأضافت زاخاروفا، في حديث لقناة RT بالألمانية: "فيما يتعلق بالأسلحة النووية، لا أريد حتى التعليق بجدية على هذا الموضوع، لأنه سيتوجب علينا حينذاك التعمق في تاريخ القضية والقانون الدولي. أريد أن أجيب ببساطة شديدة. يبدو لي أن أوكرانيا بحاجة الآن إلى التفكير في تطعيم سكانها".

وترى زاخاروفا، أنه "من الرائع أن تطور سلطات أوكرانيا لقاحها الخاص، وليس الأسلحة النووية، التي تثير الهوس لديها". وقالت: "اللقاح هو ما يحتاجه شعب أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك، إن بلاده قد تنظر في مسألة الصفة النووية، إذا لم تصبح عضوا في الناتو.

المصدر: نوفوستي

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