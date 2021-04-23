مقتل شرطية فرنسية بعملية طعن قرب باريس

ذكرت وكالة "فرانس برس" أن شرطية لقيت مصرعها بهجوم نفذه مجهول مسلح بسكين اليوم الجمعة عند مدخل مركز للشرطة في بلدة رامبوييه قرب باريس.

وذكرت إذاعة "أوروبا 1" أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم وتمكن رجال الأمن في مكان الحادث من السيطرة عليه، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي دارمانين عبر "تويتر" أن ضابطة شرطة "وقعت ضحية هجوم بالسكين" في رامبوليه، مضيفا أنه يتوجه إلى موقع الحادث.

Une fonctionnaire de police a été la victime d’une attaque au couteau au commissariat de Rambouillet, où je me rends. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 23, 2021

وفي وقت لاحق اليوم وصل رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إلى موقع الاعتداء في رامبوييه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني، أن المهاجم من الجنسية التونسية، وكان متواجدا في فرنسا بصورة قانونية ولم تكن لديه أي سجلات جنائية سابقة.

وأضاف المصدر أن المهاجم لم يكن يهتف بـ"شعارات إسلاميين" أثناء الهجوم.

ولم ترد معلومات عن دوافع المهاجم، لكن رئيسة إقليم باريس فاليري بيكريس لم تستبعد الدوافع الإرهابية في الحادث.

المصدر: وكالات