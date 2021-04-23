الخارجية الروسية تحدد عدد موظفي السفارتين الروسية والتشيكية

قال مصدر في الخارجية الروسية، إنه مع حلول 31 مايو، سيتم تقليص عدد الموظفين في السفارة الروسية في براغ بمقدار 35 دبلوماسيا و 46 موظفا إداريا وفنيا .

وأضاف المصدر، في حديث للصحفيين، أنه مع حلول تلك الفترة سيتقلص عدد الموظفين في سفارة التشيك في موسكو، بمقدار 16 دبلوماسيا و4 موظفين إداريين وفنيين وكذلك بمقدار 91 من العاملين المحليين.

وتابعت وزارة الخارجية: "لم يتغير التكوين العددي للقنصليات العامة في كلا البلدين. سيكون للجانبين 7 دبلوماسيين، و25 إداريا وفنيا و19 عنصرا من العاملين المحليين".

المصدر: نوفوستي