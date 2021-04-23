بريطانيا.. بدء تطعيم الأطفال ضد كورونا في سبتمبر

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الأطفال الذي تقل أعمارهم عن 12 عاما سيحصلون على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بدءا من شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب الوثائق المسربة فإن أطفال المدارس سيحصلون على جرعة واحدة من اللقاح عند عودتهم إلى المدارس بعد العطلة الصيفية، كما أن هناك خططا لحصول البريطانيين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما على لقاحات معززة في الخريف وسط مخاوف من الطفرات الجديدة من الفيروس.

ويظهر التقرير المسرب خطة الطوارئ الحكومية، إذا أدت خارطة الطريق للخروج من الإغلاق هذا الصيف إلى زيادة في الإصابات، مشيرا إلى أن تطعيم الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات سيحصل اعتبارا من يوليو في "أسوأ سيناريو".

وقالت وزارة الصحة إنه لم يتم اتخاذ أي قرار، مضيفة: "سنسترشد بالخبراء بمجرد الانتهاء من التجارب السريرية".

المصدر: "ديلي ميل"