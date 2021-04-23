أوكرانيا تعرض على نتنياهو دور الوسيط بين كييف وموسكو

أكدت أوكرانيا أنها عرضت على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاضطلاع بدور الوسيط في المفاوضات بين كييف وموسكو.

وصرح السفير الأوكراني لدى تل أبيب، يفغيني كورنيتشوك، في حديث إلى قناة I24news: "لقد طلبنا أن يكون رئيس وزراء إسرائيل منخرطا بصفة وسيط محتمل في هذا السيناريو".

وأشار السفير إلى أن نتنياهو يحظى بعلاقات جيدة مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حد سواء، مضيفا:" يسرني التأكيد أن رئيس الوزراء لم يقل لا بل قال: سأفعل كل ما بوسعي".

وتابع كورنيتشوك أن نتنياهو "أعرب عن اهتمامه بهذه المهمة واستعداده للمساعدة".

وسبق أن عرض الرئيس الأوكراني زيلينسكي على نظيره الروسي بوتين مؤخرا عقد لقاء في أي مكان بمنطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، على خلفية التصعيد العسكري الجديد هناك.

وردا على هذا الاقتراح، أشار بوتين إلى ضرورة أن يتحدث زيلينسكي عن قضايا دونباس أولا مع قادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا، مبديا في الوقت نفسه استعداده لاستقبال الرئيس الأوكراني في موسكو بأي وقت لمناقشة العلاقات الثنائية.

المصدر: RT + I24news