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المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض مجددا التماسات لمنع نتنياهو من تولي رئاسة الوزراء

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المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض مجددا التماسات لمنع نتنياهو من تولي رئاسة الوزراء
Reuters
رئيس وزراء إسرائيل المكلف بنيامين نتنياهو
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رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، عدة التماسات لمنع بنيامين نتنياهو من تولي منصب رئيس وزراء إسرائيل بسبب محاكمته الجارية.

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وعللت المحكمة العليا قرارها بالتأكيد أنه "لا يوجد سبب للتدخل حيث لم يتم تحديد السبب في هذه المرحلة يبرر عدم قدرة نتنياهو على أداء دوره".

وكان المدعي العام الإسرائيلي ليئات بن آري، قال بوقت سابق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو استخدم سلطته "بشكل غير قانوني" للسعي والحصول على مزايا غير مبررة من مالكي وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل لتعزيز شؤونه الشخصية". 

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت بالفعل الأحد الماضي طلبا لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة.

واستؤنفت محاكمة نتنياهو المتهم بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، في 5 أبريل الجاري مع استدعاء الشهود للمثول أمام المحكمة.

المصدر: إسرائيل 24

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