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الصين تسجل 19 إصابة جديدة بكوفيد-19

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الصين تسجل 19 إصابة جديدة بكوفيد-19
Reuters
الصين تسجل 19 إصابة جديدة بكوفيد-19
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الجمعة تسجيل 19 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الخميس، ارتفاعا من ست حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض الإصابة، ولا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 24 حالة، بعد 16 حالة في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 90566 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

المصدر: رويترز

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