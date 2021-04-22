طهران: الصاروخ الذي استهدف إسرائيل إيراني من الجيل القديم

أكد عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني محسن دهنوي أن الصاروخ الذي استهدف إسرائيل وسقط بالقرب من مفاعل ديمونا، إيراني من الجيل القديم.

وكتب على "تويتر": "القوة الواهية للقبة الحديدية الاسرائيلية تبددت بصاروخ إيراني واحد من الجيل القديم .. فماذا ستفعلون مع وابل من الصواريخ الإيرانية المتطورة؟".

«و ما رمیت اذ رمیت»

اقتدار پوشالی گنبد آهنین با تنها یک موشک نسل قدیم ایرانی به باد رفت.

این‌که یک موشک بود؛ با بارانی از موشک‌های پیشرفته ایرانی چه خواهید کرد؟#دیمونا — سید محسن دهنوی (@SMDehnavi) April 22, 2021



من جهته، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جديدا، أوضح فيه روايته لحادث سقوط صاروخ أطلق من سوريا قرب مفاعل ديمونا النووي بالنقب، وذلك لتفنيد "الأقاويل والروايات الكاذبة" بشأن الحادث.

وقال البيان إنه "في أعقاب الحادث الأمني المتمثل بسقوط صاروخ سوري أرض - جو طائش داخل الأراضي الاسرائيلية كثرت الأقاويل والتعقيبات غير الدقيقة".

وأضاف: "وفقا للمعلومات التي لدينا من منطقة إطلاق الصاروخ في سوريا، فقد أطلق الصاروخ من داخل الأراضي السورية على بعد 200 كم من مفاعل ديمونا الإسرائيلي، وأن الهجوم يعتقد أنه نفذ باستخدام صاروخ (فاتح 110) دقيق الإصابة، والذي يصل مداه إلى 300 كلم".

المصدر: RT