إسرائيل تعلن أنه لم يتم اعتراض الصاروخ السوري قرب ديمونة

أعلنت إسرائيل اليوم الخميس، أنه لم يتم اعتراض الصاروخ السوري الذي سقط قرب ديمونة ليلة الأربعاء/ الخميس.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفخاي أدرعي، عبر "تويتر"، إنه "انطلاقا من نتائج التحقيق الأولي لحادث إطلاق صاروخ "أرض-جو" من سوريا باتجاه إسرائيل يتضح أنه لم يتم اعتراض الصاروخ".

من التحقيق الأولي لحادث اطلاق صاروخ أرض-جو من سوريا باتجاه إسرائيل يتضح انه لم يتم اعتراض الصاروخ https://t.co/WTjwogiHQY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 22, 2021

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح تحقيق في "مدى نجاح عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من سوريا وسقط في منطقة النقب".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليلة الأربعاء إلى الخميس، عن سقوط صاروخ في منطقة النقب أطلق من سوريا، مشيرا إلى أنه ردا على ذلك شن هجوما على مواقع تابعة للقوات السورية.

المصدر: RT