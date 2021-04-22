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فرنسا..313 وفاة و34968 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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فرنسا..313 وفاة و34968 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters ERIC GAILLARD
فيروس كورونا في فرنسا
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 313 وفاة و34968 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 101881، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5374288.

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وأشارت إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 13018378.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 388 وفاة و43098 إصابة بالفيروس.

 

المصدر: RT

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