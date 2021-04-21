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شاهد.. الحرس الثوري الإيراني ينشر فيديو "دقيقا" لتحركات حاملة طائرات أمريكية في الخليج

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شاهد.. الحرس الثوري الإيراني ينشر فيديو
Press TV
الحرس الثوري ينشر لقطات فيديو "دقيقة" توثق تحركات حاملة طائرات أمريكية في الخليج.
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نشر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو قال إنه يوثق تحليق طائرات مسيرة تابعة له قرب حاملة طائرات أمريكية في مياه الخليج.

وأشارت قناة "Press TV" الإيرانية إلى أن الفيديو تم التقاطه خلال تحليق 4 طائرات مسيرة، لافتة إلى الدقة العالية التي تتميز بها هذه اللقطات في توثيق حاملة طائرات أمريكية لم يتم ذكر اسمها.

ويظهر هذا المقطع بشكل مفصل الطائرات المنتشرة على متن السفينة إضافة إلى الأجهزة المنصوبة على الحاملة خلال إبحارها في مياه الخليج.

المصدر: "Press TV" + "فارس"

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