شاهد.. الحرس الثوري الإيراني ينشر فيديو "دقيقا" لتحركات حاملة طائرات أمريكية في الخليج

نشر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو قال إنه يوثق تحليق طائرات مسيرة تابعة له قرب حاملة طائرات أمريكية في مياه الخليج.

وأشارت قناة "Press TV" الإيرانية إلى أن الفيديو تم التقاطه خلال تحليق 4 طائرات مسيرة، لافتة إلى الدقة العالية التي تتميز بها هذه اللقطات في توثيق حاملة طائرات أمريكية لم يتم ذكر اسمها.

ويظهر هذا المقطع بشكل مفصل الطائرات المنتشرة على متن السفينة إضافة إلى الأجهزة المنصوبة على الحاملة خلال إبحارها في مياه الخليج.

Iran's IRGC drone takes precise footage as it flies over US aircraft carrier in the Persian Gulf pic.twitter.com/q0xEfoty7v — Press TV (@PressTV) April 21, 2021

پرس‌تی‌وی فیلمی را از پرواز چهار پهپاد سپاه بر فراز یک ناو هواپیمابر آمریکایی در خلیج‌فارس و تصویربرداری دقیق از تجهیزات روی عرشه این ناو منتشر کرد. pic.twitter.com/V46kuEW35w — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) April 21, 2021

المصدر: "Press TV" + "فارس"