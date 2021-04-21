مسلحون يهاجمون جامعة في شمال نيجيريا ويخطفون عددا من الطلاب

قتل شخص وخطف عدد ما زال غير محدد من طلاب جامعة في ولاية كادونا في شمال نيجيريا إثر عملية نفذّها مسلحون، حسبما أفادت السلطات المحلية اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية محمد جليج إن "الهجوم وقع نحو الساعة 20,15 (19,15 بتوقيت غرينتش) الليلة الماضية (الثلاثاء)"، مشيرا إلى أن "قطاع الطرق المشتبه فيهم اقتحموا المكان بأعداد كبيرة وتم خطف طلاب لكننا لا نعرف حتى الآن عددهم".

وقال مسؤولان في الجامعة لوكالة "فرانس برس" إن ما لا يقل عن 20 طالبا في عداد المفقودين، لكن من غير المعروف عدد الذين خطفوا بينهم وأولئك الذين تمكنوا من الفرار.

وأكد وزير الداخلية المحلي في الولاية صمويل أروان، في مؤتمر صحافي وقوع الهجوم، موضحا أن "موظفا في الجامعة" قتل.

وتشن عصابات مسلحة معروفة باسم "قطاع الطرق" في هذه المنطقة من نيجيريا، عمليات منذ عدة أشهر تهدف إلى خطف تلامذة وطلاب من مؤسسات تعليمية للحصول على فدية.

المصدر: "أ ف ب"