الكرملين: أي اتصالات بين بوتين وزيلينسكي تتطلب توفير الأرضية لها

أعلنت الرئاسة الروسية أن موسكو لم تتلق في الفترة الأخيرة أي طلب رسمي من أوكرانيا لإجراء اتصالات بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في حوار إذاعي اليوم الأربعاء أن بوتين تسلم نص الرسالة المسجلة التي اقترح فيها زيلينسكي عليه يوم أمس عقد لقاء في أي مكان بمنطقة دونباس شمال غربي أوكرانيا.

في الوقت نفسه، أشار بيسكوف إلى أنه ليس متأكدا فيما إذا كان بوتين قد اطلع على مقترح زيلينسكي، موضحا أن الرئيس الروسي ركز جهوده في اليوم الأخير على إعداد نص رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية (البرلمان) والاجتماعات الرسمية.

وردا على سؤال حول التصريحات التي قال فيها زيلينسكي مؤخرا إنه حاول الاتصال مع بوتين لكن هذه المبادرة لم تتلق أي رد من الكرملين، قال بيسكوف: "في الأيام الأخيرة لم نتلق أي طلبات لإجراء اتصالات، وبالإضافة إلى ذلك، من المهم التواصل عندما تتوفر أرضية لذلك، ونعرف جميعا أن خط التماس (في دونباس) شهد خلال الأشهر القليلة الماضية عددا كبيرا جدا من أعمال قصف استفزازية من جانب القوات الأوكرانية تجاه أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا، ولم تتوقف هذه الاستفزازات يوما، وهذا ما أدى إلى تصعيد التوتر".

المصدر: RT