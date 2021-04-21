المبعوث الأمريكي باليمن: زيادة هجمات الحوثيين على السعودية "اتجاه مقلق للغاية"

حذر المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، تيم ليندركينج، من أن "تزايد الهجمات عبر الحدود الحوثية على المملكة العربية السعودية هواتجاه مقلق للغاية".

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وقال تيم ليندركينج لأعضاء الكونغرس الأمريكي: "إذا لم نوقف القتال في مأرب فسيؤدي إلى موجة أكبر من المعارك والاضطرابات"، معتبرا أن "هجوم الحوثيين على مأرب هو أكبر تهديد لجهود السلام".

وأشار المبعوث الأمريكي الخاص باليمن إلى أن "دعم إيران للحوثيين كبير جدا وفتاك"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة سترحب بقيام إيران بدور بناء في إنهاء الحرب في اليمن، في حين أنها لم تلحظ أي مؤشر على ذلك".

ولفت إلى أنه "كان من الصعب إيقاف السفن التي تحمل أسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن"، مشددا على أن "الولايات المتحدة بحاجة إلى مزيد من المساعدة الدولية في وقف شحن أسلحة إيران إلى الحوثيين".

وأضاف: "أمريكا تضغط على السعودية للسماح بوصول مزيد من المساعدات والبضائع إلى اليمن".

المصدر: رويترز