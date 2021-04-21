قبل أسبوع من زيارة قادة عسكريين واشنطن..تقرير عن طلب إسرائيلي جديد بخصوص الاتفاق النووي الإيراني

كشفت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، عن أن إسرائيل توجهت الى الولايات المتحدة بطلب مضاعفة صلاحيات المراقبين الدوليين، في إطار الاتفاق الذي يتشكل حاليا بين الدول العظمى وطهران.

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وذكرت "كان" في تقرير أن إسرائيل طالبت بأن "يشمل كل اتفاق أيضا موضوع الصواريخ الباليستية ونشر الإرهاب"، وأنها "بعدما فهمت أن واشنطن معنية في هذا الاتفاق النووي، وبعدما فهمت أنه لن تكون تغييرات بمضمونه، عرضت إسرائيل خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي لها الأسبوع الماضي طلبا محددا، وهو تشديد الرقابة وصلاحيات المفتشين في الاتفاق النووي الذي سيتم التوقيع عليه".

وفي سياق متصل، أشار موقع "I24NEWS" العبري، إلى أن رئيس هيئة الأركان، أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الموساد، يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بن شابات، سيزورون الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وأفاد مسؤول إسرائيلي مطلع على تنسيق الزيارة لـ"كان"، بأن "الحديث لا يدور عن وفد إسرائيلي، لأن كل مسؤول سيجتمع مع الشخصيات الأمريكية المرتبطة به، لكن الاجتماعات ستجري بنفس الوقت، والثلاثة (رئيس جهاز الموساد، رئيس هيئة الأركان، ورئيس مجلس الامن القومي) سيمكثون جميعا في واشنطن بنفس الوقت.

المصدر: "I24NEWS"