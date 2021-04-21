مسؤول أممي: مناطق سيطرة الفصائل في شمال غرب سوريا تتلقى أولى لقاحات كورونا

تتسلم مناطق سيطرة الفصائل المسلحة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، اليوم الأربعاء، أول دفعة من لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، عبر برنامج "كوفاكس"، وفق ما أفاد مسؤول أممي.

وأوضح الدكتور محمود ظاهر، مسؤول من مكتب منظمة الصحة العالمية في مدينة غازي عنتاب التركية الحدودية مع سوريا، إن نحو 53800 جرعة ستصل الأربعاء الى تلك المنطقة.

وهذه أول دفعة من اللقاحات يقدمها برنامج كوفاكس الذي يخصص احتياطا انسانيا للأشخاص الذين لا تشملهم الخطط الوطنية، لا سيما الدول التي تشهد نزاعات أو انقسامات، على غرار سوريا.

وسبق للسلطات المحلية في إدلب ومحيطها، الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل أخرى، أن أعلنت قبل شهرين أنها تقدّمت إلى البرنامج بطلب الحصول على اللقاحات.

وأكد ظاهر أنه "بمجرد وصول اللقاحات، سنكون على جهوزية لبدء عملية تلقيح المجموعات ذات الأولوية، عبر شركائنا المكلفين بالتنفيذ".

وأوضح أن الأولوية ستكون للطواقم الطبية والصحية، ثم كبار السنّ فوق الستين عاماً، يليهم من يعانون من أمراض مزمنة بين 18 و59 عاما. ويشكل هؤلاء، وفق ظاهر، "عشرين في المئة من السكان الذين يستهدفهم برنامج كوفاكس".

ومن المقرر أن تتلقى مناطق سيطرة الفصائل في إدلب ومحيطها نحو 224 ألف جرعة في دفعة أولى، وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية في نهاية مارس.

وسجلت مناطق سيطرة الفصائل في إدلب ومحيطها، والتي تؤوي قرابة اربعة ملايين شخص، أكثر من 21 ألف إصابة، بينها 641 حالة وفاة.

المصدر: أ ف ب