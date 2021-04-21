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الهند تسجل أعلى معدلات قياسية يومية في ضحايا كورونا

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الهند تسجل أعلى معدلات قياسية يومية في ضحايا كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاعا في معدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، وسجلت أكثر من 295 الف إصابة، وأكثر من ألفي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، أن الهند أبلغت عن أكثر من 2000 حالة وفاة بسبب COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وهو أعلى حصيلة وفيات يومية حتى الآن. وبلغ مجموع الوفيات 182553.

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وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع أيضا بمعدل قياسي يومي، حيث ارتفع بمقدار 295041 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الهند الآن 15.6 مليون إصابة.

المصدر: رويترز

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