فرنسا: خسرنا حليفا رئيسيا بمقتل رئيس تشاد

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الثلاثاء، إن بلادها فقدت "حليفا رئيسيا في القتال ضد المتطرفين" في منطقة الساحل الإفريقي بوفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وجاءت تصريحات بارلي خلال مؤتمر صحفي في باريس اليوم الثلاثاء مع نظيرتها الألمانية أنغريت كرامب كارنباور.

#ENDIRECT | Conférence de presse de @florence_parly, ministre des Armées, et de la ministre de la Défense allemande, Annegret Kramp-Karrenbauer (@akk), à l’hôtel de Brienne ⤵️#EuropeDéfensehttps://t.co/EMUEmUgpzY — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) April 20, 2021

وأعلن الجيش التشادي اليوم الثلاثاء أن الرئيس ديبي، الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاما، لقي حتفه أثناء تفقده للقوات على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين.

وأفاد المتحدث باسم الجيش عظيم برمينداو أجونا في بث تلفزيوني بأن مجلسا انتقاليا يضم مجموعة من كبار ضباط الجيش اختار الجنرال محمد كاكا، ابن ديبي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وكان مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في بيان: "فقدت فرنسا صديقا شجاعا... تعبر (فرنسا) عن التزامها القوي بدعم استقرار تشاد ووحدة أراضيها".

المصدر: "رويترز"