 
مباشر

فرنسا: خسرنا حليفا رئيسيا بمقتل رئيس تشاد

أخبار العالم

فرنسا: خسرنا حليفا رئيسيا بمقتل رئيس تشاد
Reuters CK/PKP
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8aa

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الثلاثاء، إن بلادها فقدت "حليفا رئيسيا في القتال ضد المتطرفين" في منطقة الساحل الإفريقي بوفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وجاءت تصريحات بارلي خلال مؤتمر صحفي في باريس اليوم الثلاثاء مع نظيرتها الألمانية أنغريت كرامب كارنباور.

وأعلن الجيش التشادي اليوم الثلاثاء أن الرئيس ديبي، الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاما، لقي حتفه أثناء تفقده للقوات على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين.

وأفاد المتحدث باسم الجيش عظيم برمينداو أجونا في بث تلفزيوني بأن مجلسا انتقاليا يضم مجموعة من كبار ضباط الجيش اختار الجنرال محمد كاكا، ابن ديبي، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وكان مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في بيان: "فقدت فرنسا صديقا شجاعا... تعبر (فرنسا) عن التزامها القوي بدعم استقرار تشاد ووحدة أراضيها".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا