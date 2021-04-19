حاكم نيويورك يواجه تحقيقا جديدا

يواجه حاكم نيويورك أندرو كومو تحقيقا جديدا، بعد تلقي المدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس طلب بحث في إمكانية أن يكون كومو قد أساء استخدام الموارد العامة لدعم كتابه الأخير عن كورونا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مساعدي كومو ساعدوه في كتابة مذكراته حول جائحة كوفيد-19 من الأعمال الكتابية الصغيرة وحتى التعديلات، مما يشكل انتهاكا لقانون الولاية الذي يحظر استخدام موارد الدولة "للأعمال التجارية الخاصة أو غيرها من الأغراض غير الحكومية".

بدوره، أكد كومو أن أي عمل قام به موظفوه على الكتاب كان تطوعيا.

ويأتي هذا التحقيق كجزء من تحقيق مجلس ولاية نيويورك لعزل الحاكم.

وكان رئيس مجلس ولاية نيويورك كارل هيستي، أعلن في مارس الماضي أنه فوض لجنته القضائية ببدء "تحقيق عزل" في ادعاءات سوء السلوك الجنسي التي تقدمت بها 6 نساء ضد كومو.

المصدر: "فوربس"