بريطانيا تضيف الهند إلى "القائمة الحمراء" بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الإثنين، أن الهند ستضاف إلى "القائمة الحمراء" للدول الممنوعة من السفر إلى المملكة المتحدة، بسبب مستويات انتشار فيروس كورونا.

وأوضح هانكوك في كلمة أمام مجلس العموم أنه اعتبارا من الساعة 4 صباح يوم الجمعة 23 أبريل، يمكن فقط لمواطني بريطانيا وأيرلندا ورعايا دول ثالثة من الذين لديهم حقوق إقامة مسافرين من الهند دخول إنجلترا، مشيرا إلى أنه سيطلب من أي شخص يصل إلى البلاد عزل نفسه في فندق معتمد من الحكومة لمدة عشرة أيام.

وقال: "لقد رأينا مؤخرا سلالة جديدة من الفيروس تم تحديدها لأول مرة في الهند واكتشفنا الآن 103 حالات من هذا النوع"، مشيرا إلى أن "الغالبية العظمى من هذه الإصابات لها علاقة بالسفر الدولي وتم التقاطها من خلال الاختبارات التي نجريها على الحدود".

وأوضح أنه "تم تحليل هذه العينات لمعرفة ما إذا كانت الطفرة الجديدة لديها أي خصائص مقلقة مثل قابلية أكبر للانتشار أو مقاومة للعلاجات واللقاحات"، مضيفا: "بعد دراسة البيانات وعلى أساس وقائي، اتخذنا القرار الصعب والحيوي بإضافة الهند إلى القائمة الحمراء".

المصدر: Huff Post