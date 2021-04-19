 
مباشر
عاجل
رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى ليبيا على رأس وفد وزاري

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانين في ميانمار

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانين في ميانمار
Reuters Yves Herman
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q81z

أعلن المجلس الأوروبي اليوم الاثنين عن فرض عقوبات على 10 شخصيات وكيانين في ميانمار، على خلفية الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير وما تلاه من أعمال قمع للمتظاهرين ضده.

وأشار المجلس في بيان له إلى أن الأشخاص الذين طالهم القرار الجديد يتحملون المسؤولية عن "تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في ميانمار وتبني قرارات قمعية وارتكاب مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان"، مضيفا أن المؤسستين المدرجتين على القائمة السوداء تخضعان لسيطرة العسكريين الذين وصلوا إلى الحكم نتيجة الانقلاب.

وذكر البيان أن العقوبات الجديدة تستهدف المصالح الاقتصادية للسلطات العسكرية الجديدة في ميانمار وتم وضع هذا الإجراء بطريقة تتيح تفادي إلحاق ضرر بشعب ميانمار.

وتضم قائمة العقوبات الأوروبية الخاصة بميانمار بذلك 35 فردا ومؤسستين، بما يشمل تجميد أصولهم والحظر على سفرهم إلى أوروبا، بالإضافة إلى منع المواطنين والشركات الأوروبيين من إجراء أي تعاملات مالية معهم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا