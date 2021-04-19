خامنئي يعين نائبا جديدا لقائد "فيلق القدس" بعد وفاة سلفه

عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، اللواء محمد رضا فلاح زادة لتولي منصب نائب قائد "فيلق القدس" خلفا للواء محمد حجازي، الذي أعلن عن وفاته الأحد.

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وصادق خامنئي على تعيين فلاح زادة، الذي تولى سابقا منصب مساعد قائد "فيلق القدس" لشؤون التنسيق، استجابة لمقترح تقدم به قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، عن وفاة النائب السابق لقائد "فيلق القدس" جراء إصابته بنوبة قلبية، لكن بعض المصادر أعربت عن شكوكها في هذه الرواية، مرجحة أن حجازي تم اغتياله، أو قتله، خارج البلاد.

ويعتبر "فيلق القدس" من الكتائب المحورية في الحرس الثوري الإيراني، حيث يتحمل المسؤولية عن العمليات العسكرية الاستخباراتية خارج إيران.

وفي 3 يناير 2020 اغتالت الولايات المتحدة بضربة جوية قرب مطار بغداد قائد "فيلق القدس"، اللواء الراحل قاسم سليماني.

المصدر: وكالات إيرانية