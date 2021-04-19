جونسون يلغي زيارة مقررة للهند بسبب كورونا

ألغى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، زيارته المقررة إلى الهند، بسبب تفشي فيروس كورونا هناك، ويعتزم إجراء محادثات هاتفية مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، عوضا عن الزيارة.

إقرأ المزيد

وأوضح بيان صادر عن الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أنه "في أعقاب التطورات المتعلقة بالوباء، فإن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يكون قادرا على السفر إلى الهند الأسبوع المقبل" .

وأضاف البيان: "سيجري جونسون اتصالا هاتفيا مع نظيره الهندي ناريندرا مودي، بدلا من ذلك".

وتابع البيان أن المكالمة الهاتفية "ستكون بوقت لاحق من هذا الشهر، للتشاور والاتفاق حول خطط الشراكة المستقبلية الطموحة بين البلدين"، مشيرا إلى تطلع جونسون ومودي إلى إجراء الحوار بشكل شخصي في وقت لاحق هذا العام.

وقررت السلطات في العاصمة الهندية نيودلهي، في وقت سابق من اليوم، فرض عزل عام لمدة 6 أيام اعتبارا من ليل الاثنين، في ظل التفشي الكبير لفيروس كورونا.

ويأتي ذلك في ظل مواجهة المدينة نقصا حادا في أسِرة المرضى والأوكسجين والأدوية الأساسية المستخدمة للتعامل مع فيروس كورونا.

وتأتي الهند كثاني أكثر دول العالم تأثرا بالوباء، بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 15 مليون إصابة بالفيروس، ووفاة نحو 179 ألف حالة.

المصدر: سبوتنيك