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أذربيجان: إصابة شخص جراء حادث مسلح عند حدود إيران

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أذربيجان: إصابة شخص جراء حادث مسلح عند حدود إيران
Sputnik
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أعلن حرس الحدود الأذربيجاني أن شخصا واحدا أصيب جراء حادث مسلح وقع عند الحدود مع إيران.

وأكد حرس الحدود في بيان أصدره اليوم الاثنين أن عناصره رصدوا في ساعات متأخرة من يوم 16 أبريل متسللين اجتازا حدود البلاد بطريقة غير قانونية قرب قرية قازاخلار الواقعة في مقاطعة فضولي، وأبلغوا زملاءهم الإيرانيين بذلك.

وأشار البيان إلى أن المتسللين، وهما يحملان الجنسية الإيرانية، رفضا الانصياع لأوامر العسكريين وحاولا الفرار، ما أجبر عناصر الأمن على إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء ومطاردتهما.

وفي نهاية المطاف، تمكن عناصر حرس الحدود من إلقاء القبض على المخالفين، وأصيب أحدهما بجروح خفيفة ونقل إلى المستشفى.

أذربيجان: إصابة شخص جراء حادث مسلح عند حدود إيران

وتابع البيان أن عناصر حرس الحدود صادروا في موقع الحادث 1159 حبة و78 جهازا، وصفها البيان بأنها "مماثلة لـCosted Mikro Politedve"، دون تقديم توضيحات.

أذربيجان: إصابة شخص جراء حادث مسلح عند حدود إيران

كما تم اعتقال مواطنين أذربيجانيين وصلا موقع الحادث بسيارة بهدف لقاء المتسللين الإيرانيين.

وأكد البيان أن عناصر حرس الحدود الأذربيجاني التقوا زملاءهم الإيرانيين في موقع الحادث.

المصدر: نوفوستي

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