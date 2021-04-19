روسيا تستعيد 44 طفلا من سوريا كانوا في مخيمات اللاجئين وفي دور الأيتام

أعادت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، 44 طفلا من سوريا، كانوا في مخيمات اللاجئين وفي دار الأيتام بدمشق.

وقالت المفوضة الروسية لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، التي كانت برفقة الأطفال العائدين، إن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، نقلتهم اليوم من سوريا إلى موسكو.

وأضافت أنه سيتم إجراء التحاليل الخاصة بالحمض النووي للأطفال، الذين قد يكونون روسا، مشيرة إلى أن أعمارهم تتراوح بين عامين و16 عاما.

هذا وقد بدأت السلطات الروسية منذ سنة 2017 العمل على تحديد أماكن الأطفال التابعين لمواطنين من جمهوريات روسيا، واستعادتهم من سوريا والعراق.

المصدر: نوفوستي