مسؤول تركي: الاختبارات على لقاح "سبوتنيك V" مستمرة ولم نقرر بعد البدء في إنتاجه

نفى عضو في المجلس العلمي لمكافحة كورونا في تركيا، أن تكون بلاده قد وافقت على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي على أراضيها، مشيرا إلى أن الاختبارات لا تزال مستمرة.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت في وقت سابق من اليوم، أن المجلس العلمي المعني بمكافحة وباء كورونا في البلاد، وافق على إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "يني شفق" عن العضو في المجلس العلمي التركي لمكافحة الوباء، أفشين إمري كايبماز، قوله إن الشركة التركية التي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" حصلت على الموافقة.

ويعد لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا أول لقاح تم تسجيله في العالم، وقد أنتجه مركز "غاماليا" الروسي.

وحتى الآن تم تسجيل اللقاح في أكثر من 60 دولة لاعتماده في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وقد تم تأكيد فعالية اللقاح بنسبة 91.6%.

المصدر: نوفوستي