في ثاني حادث من نوعه خلال يوم.. مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية، الأحد، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في مدينة أوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، في ثاني حادث من نوعه خلال اليوم يهز البلاد.

وأفادت شرطة أوستين بأنها تتعامل مع حادث مستمر لإطلاق النار على مفترق طريقين شمال غرب المدينة، داعية الناس إلى الابتعاد عن المكان، بينما يعتبر أن المهاجم لا يزال طليقا.

وذكرت خدمة الإسعاف المحلية أنه تم رصد 3 ضحايا جراء إطلاق النار قتلوا مباشرة في موقع الحادث.

UPDATE: Active Attack incident in the 9600 blk of Great Hills Trl; To this point #ATCEMSMedics have obtained Deceased On Scene pronouncements of 3 adult patients. This is still an active scene, please continue to avoid the area. More to Follow... — ATCEMS (@ATCEMS) April 18, 2021

Just drove by the arboretum Starbucks in #Austin something is going on, KXAN is saying active shooter. pic.twitter.com/6fKvHHixwK — Dr Karl Kreder (@mechanikalk) April 18, 2021

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وفي وقت سابق من اليوم أفادت الأجهزة الأمنية الأمريكية بمقتل 3 أشخاص جراء حادث إطلاق نار في مدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن.

وأصبح إطلاق النار في كينوشا وأوستين حلقة جديدة من سلسلة واسعة للهجمات بأسلحة نارية تشهدها الولايات المتحدة بوتيرة متسارعة خاصة منذ 6 أسابيع، ما أودى بحياة عشرات الأشخاص في البلاد.

ويوم الجمعة الماضية قتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون جراء إطلاق نار عشوائي داخل منشأة تابعة لشركة البريد "FedEx" بالقرب من مطار إنديانابوليس في ولاية إنديانا الأمريكية.

ودفعت التطورات الأخيرة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى دراسة إجراءات محتملة يمكن اتخاذها للحد من حقوق حمل السلاح في البلاد.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية