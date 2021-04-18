فرنسا تسجل ارتفاعا في عدد مرضى كورونا داخل وحدات العناية المركزة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد مرضى كورونا داخل وحدات العناية المركزة بواقع 16 حالة، ليبلغ العدد الإجمالي لهذه الفئة 5893 مريضا.

كما سجلت وزارة الصحة 140 وفاة جديدة بالمرض في الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت حصيلة الوفيات بالمرض تجاوزت عتبة الـ100 ألف حالة يوم الخميس الماضي، وهي ثامن أعلى حصيلة في العالم.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، أمس السبت، إن فرنسا ستفرض حجرا صحيا صارما لمدة عشرة أيام على جميع المسافرين القادمين من البرازيل اعتبارا من 24 أبريل في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

واعتبارا من 24 أبريل، لن يُسمح إلا للأشخاص المقيمين في فرنسا أو الذين يحملون جواز سفر فرنسيا أو من الاتحاد الأوروبي بالسفر إلى البلاد.

المصدر: "رويترز"