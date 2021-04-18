إيطاليا ترصد 12694 إصابة و251 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، الأحد، 12694 إصابة و251 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 12694، مقابل 15370 السبت، ليصل العدد العام إلى مستوى 3870131 حالة، بينها 504611 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 251 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، مقارنة مع 310 حالات في بيانات السبت، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 116927 شخصا.

لكن يجب الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في إيطاليا تراجعا خلال عطلة نهاية الأسبوع لأسباب بيروقراطية وانخفاض في عدد الفحوص.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3248593 شخصا بعد رصد 13134 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: RT