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3 قتلى جراء إطلاق نار داخل حانة في ويسوكنسن الأمريكية

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3 قتلى جراء إطلاق نار داخل حانة في ويسوكنسن الأمريكية
Reuters Carlos Barria
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أعلنت شرطة ولاية ويسوكنسن الأمريكية أن ثلاثة أشخاص قتلوا في ساعات مبكرة من اليوم الأحد، جراء حادث إطلاق نار داخل حانة في بلدة سومرس في الولاية.

وأكد مكتب قائد شرطة مقاطعة كينوشا أن شخصين آخرين أصيبا بجروح خطيرة جراء الحادث ونقلا إلى المستشفى، مشيرا إلى أن مطلق النار، حسب إفادات شهود عيان، هو رجل من ذوي البشرة السمراء ولم يتم القبض عليه حتى الآن.

MEDIA RELEASE: Somers House Tavern Shooting

Posted by Kenosha County Sheriff's Department on Sunday, April 18, 2021

وذكر البيان أن الشرطة تعتبر الحادث فردي، وأن هؤلاء الضحايا استهدفوا عمدا بشكل مركز، وليس هناك خطر على السكان المدنيين، مضيفا أن المحققين يحاولون التعرف على ضحايا الهجوم، والتحقيقات لا تزال مستمرة.

وجاء هذا الحادث بعد ساعات معدودة من مقتل شخص جراء إطلاق نار في أحد مراكز التسوق بولاية نبراسكا.

المصدر: RT

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