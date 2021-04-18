3 قتلى جراء إطلاق نار داخل حانة في ويسوكنسن الأمريكية

أعلنت شرطة ولاية ويسوكنسن الأمريكية أن ثلاثة أشخاص قتلوا في ساعات مبكرة من اليوم الأحد، جراء حادث إطلاق نار داخل حانة في بلدة سومرس في الولاية.

وأكد مكتب قائد شرطة مقاطعة كينوشا أن شخصين آخرين أصيبا بجروح خطيرة جراء الحادث ونقلا إلى المستشفى، مشيرا إلى أن مطلق النار، حسب إفادات شهود عيان، هو رجل من ذوي البشرة السمراء ولم يتم القبض عليه حتى الآن.

وذكر البيان أن الشرطة تعتبر الحادث فردي، وأن هؤلاء الضحايا استهدفوا عمدا بشكل مركز، وليس هناك خطر على السكان المدنيين، مضيفا أن المحققين يحاولون التعرف على ضحايا الهجوم، والتحقيقات لا تزال مستمرة.

وجاء هذا الحادث بعد ساعات معدودة من مقتل شخص جراء إطلاق نار في أحد مراكز التسوق بولاية نبراسكا.

المصدر: RT