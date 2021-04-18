التشيك ستبحث حادث تفجير مستودع أسلحة تتهم روسيا به على مستوى الاتحاد الأوروبي

ينوي وزير الخارجية التشيكي، يان غاماتشيك، بحث "قضية تفجير مستودع فربيتيتسي" التي تتهم بلاده، روسيا بالتورط فيها، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين القادم.

وكتب غاماتشيك على صفحته في "تويتر"، اليوم الأحد: "قمت بإبلاغ سفرائنا لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بأن عليهم تقديم تقرير حول "قضية فربيتيتسي". والاثنين القادم سأتناول هذا الموضوع في جلسة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي".

وأفاد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، أمس السبت، بأن سلطات بلاده ترى أن روسيا متورطة في الانفجار الذي وقع في مستودع للذخائر بقرية فربيتيتسي عام 2014.

من جانبه قال غاماتشيك إن التشيك ستطرد 18 دبلوماسيا روسيا، مضيفا أن عليهم مغادرة الأراضي التشيكية خلال 48 ساعة، فيما أدخلت الشرطة التشيكية المواطنين الروسيين، ألكسندر بيتروف، وروسلان بشيروف، في عداد المطلوبين لها.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على القرار التشيكي بطرد الدبلوماسيين الروس أن التشيك تعرف بشكل جيد ما الذي سيؤدي إليه قرارها هذا.

المصدر: نوفوستي